Inflacja największym problemem PiS-u. Prof. Dudek: Prezes lubi gromkie zapowiedzi

Inflacja drastycznie wzrasta. Czy władze w Polsce mają pomysł na wstrzymanie szybkiego wzrostu cen? – Problem inflacji i gwałtownego wzrostu cen to zdecydowanie największy problem Prawa i Sprawiedliwości – stwierdza prof. Antoni Dudek. Podkreśla również, że nie jest to problem do rozwiązania w kilka miesięcy i będzie także problemem kolejnego rządu, który przyjdzie po PiS. – To zmartwienie na kilka lat. Ale te kilka to mogą być 2-3 lata, ale może być także 7-8 lat. Uważam, że spadek poparcia PiS w sondażach to w głównej mierze kwestia drożyzny – komentuje ekspert. Dodaje, że istnieje „syndrom roku szóstego”, czyli zmęczenie władzą i tymi samymi twarzami po 6 latach od wygranych wyborów. – Ludzie zaczynają mieć dość pewnych "twarzy" i to będzie problem PiS-u. Inflacja będzie to potęgowała, bo jest czymś, co trudno ludziom wytłumaczyć. Ta narracja władzy, że inflacja jest, ale wasze podwyżki są większe, nie przemawia do społeczeństwa – zaznacza gość programu...

