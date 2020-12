Podatek cukrowy jak kukułcze jajo. Jeden resort odsyła do drugiego

To znaczy, że efektem będzie to, że część przedsiębiorców st...

Sądzę, że tak, no my zakładamy, że w styczniu będziemy mieć spadek sprzedaży nawet do

70%. Z

tego względu, że ustawa nie zagwarantowała wszystkim równych praw. Detaliści

mogą

się zatowarować i będą mogli sprzedawać po Nowym Roku produkty

o niższych [cenach], bez podatku VAT, a małe

sklepy, które nie mają zapleczy magazynowych, nie są w stanie takich zakupów dokonać, hurtownie

nie będą mogły zakupić produktu na magazyn i w tej chwili wysprzedają nawet wszystkie

stoki magazynowe, które mają, gdyż od stoków będą również po Nowym Roku płacić podatek od sprzedaży.

Dlatego będzie to bardzo nierówne potraktowanie podmiotów działających na polskim rynku. Panie prezesie,

pan apelował do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby odroczyć podatek. Jak

rozumiem, żadnej odpowiedzi nie było, no bo odroczenia podatku nie ma.

Nie ma odroczenia podatku, nie ma odpowiedzi. No szkoda, że pan premier; na pewno bardzo dużo pracy

jest w tej chwili przed rządem, bo mamy trudną sytuację. Ale

byłoby wskazane, żebyśmy dostali, jako płatnicy

podatku i zatrudniający bardzo dużo też ludzi, pracowników, dostali też jakieś odpowiedzi.

Wystąpiliśmy najpierw do prezydenta, później do premiera, rozmawiałem

nawet na wizji bezpośrednio z panem premierem. Pan premier był bardzo zaszokowany

informacją, jak poinformowałem, że firma

taka jak nasza, Hellena,

która kupuje rocznie do produkcji napoju cukru za 20 milionów złotych, będzie musiała

rocznie odprowadzić podatku w wysokości 150 milionów złotych. A poza tą informacją, że premier był

zszokowany tą informacją, to coś dalej się stało?

Jakieś usłyszał pan prezes zapewnienia, cokolwiek? Niestety nie, wysłaliśmy tą informację, nie dostaliśmy odpowiedzi. Natomiast

spotkaliśmy się również z wicepremierem Gowinem. Wicepremier

Gowin,

który jest, można powiedzieć, naszym zwierzchnikiem, bo odpowiada za przemysł, zainteresował

się najbardziej punktem, który jest

od strony informacyjnej dla nas niesamowicie ważny. Ja

przytoczę i tylko i wyłącznie zacytuję pisma, które zostały wysłane Panie prezesie, proszę, żeby bardzo

krótko w takim razie cytować. Dobrze, pojedyncze zdania. Wysłaliśmy pismo do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia dało

nam odpowiedź 28 września jako zrzeszone organizacje w różnych stowarzyszeniach, takich jak

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Rolniczego czy PFPŻ. I Ministerstwo odpowiedziało nam w sposób następujący: "Minister

właściwy ds. finansów publicznych określi i udostępni", to znaczy skierowano nas do Ministerstwa Finansów.

I dała nam też podpowiedź: "W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych, departament

zachęca do konsultacji z radcą prawnym". No to wystąpiliśmy jako PFPŻ, wystąpiliśmy do

Ministerstwa Finansów. Ministerstwo FInansów odpowiedziało nam: "organem właściwym

w sprawie wykładni jest minister zdrowia".

Czyli rozumiem, panie prezesie, że, skracając, niestety musimy skrócić historię, to jedno ministerstwo odsyła

do drugiego, a drugie odsyła z powrotem w to samo miejsce i nikt nie chce się przyznawać do podatku cukrowego.

Tak, zgadza się, panie redaktorze. Wczoraj dostaliśmy odpowiedź, wystąpiliśmy ponownie do Ministerstwa Zdrowia,

i Ministerstwo Zdrowia wczoraj 17 grudnia do PFPŻ-u odpowiedziało: "[...] w związku z powyższym, pragnę zaznaczyć, że wydawanie

wyjaśnień przepisów prawa podatkowego, dotyczącego stosowania tych przepisów, pozostaje poza zakresem Ministerstwa Zdrowia". Czyli znów

odsyłają dalej. Czyli jesteśmy w trochę patowej sytuacji, w dodatku takie autorytety prawne

jak pani profesor Chojna-Duch

jednoznacznie

powiedziała, że jest to też niezgodne z konstytucją. Ale nie będziemy może tego już rozwijać, bo mamy

zbyt mało czasu.