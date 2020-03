Trudna druga kadencja PiS. Gospodarczo to będzie "wielkie wyzwanie"

Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to będzie wielkie wyzwanie, bo - o czym też mówiliśmy - te pierwsze 4 lata upłynęły jednak w atmosferze bardzo dobrej koniunktury w ogóle w całej Europie.

W szczególności w Europie środkowo-wschodniej. To jest najlepszy czas - te ostatnie 5 lat. Nawet nie 4, tylko 5.

Najlepszy czas w Europie środkowo-wschodniej od zmian ustrojowych moim zdaniem. Czyli od 30 lat.

No i to się kończy. A w zasadzie już się skończyło, bo jednak ten zjazd choćby z Polsce z 5,5 wzrostu na 3 wzrostu. 3,1 dokładnie. No, to widać, że to jest jednak dość spore pogorszenie.

Moim zdaniem będzie jeszcze gorzej, bo to jest teraz klucz, tak naprawdę podstawowe pytanie - czy gospodarka - że zwolniła to już wiemy. Czy zwolni bardziej? Jak bardzo zwolni?

Jeżeli zwolni tak, jak ja sądzę, czyli niestety jeszcze bardziej, no, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało zderzyć się ze znacznie gorszym otoczeniem, niż doświadczało tego przez ostatnie 4 lata.

No, a właśnie zaczyna nam się kampania wyborcza, prezydent Andrzej Duda. Wybory prezydenckie - no właśnie.

To jest też pytanie, jeśli... Kandydat prezydent wyruszył znowu autobusem przez Polskę.

Niektórzy twierdzą, że skoro mamy te wszystkie projekty socjalne, czy społeczne - może tak je nazwijmy, bo rzeczywiście może program 500+ nie jest czysto socjalnym projektem.

Te pieniądze, które idą w naród, 13 emerytura. Te wszystkie rzeczy spowodują, że nie będzie problemu. Tak, jak nie było problemu na jesień. Ale problemu wygrania wyborów, czy...

Czy problem gospodarczy? No właśnie problem z wygraniem wyborów. Chociaż pamiętajmy o tym, że jednak wszystko na to wskazuje. Trochę Prawo i Sprawiedliwość było rozczarowane wynikiem wyborów.

Wygrało, ma większość, ale spodziewano się chyba lepiej. Znaczy, Polacy nie docenili? Albo już nie doceniają?

Znaczy ja mam wrażenie, że jest jednak nawet wśród wyborców PiS-u grupa Polaków, która jest w stanie trochę inaczej patrzeć na to, co się dzieje.

Czyli trochę bardziej rozumie te mechanizmy gospodarcze. I wie, że jednak pewne rzeczy nie wynikały z podjętych działań, tylko właśnie z tego, że mieliśmy koniunkturę.

Że mieliśmy cykl koniunkturalny i był po prostu wzrost gospodarczy.

Jeżeli rzeczywiście w najbliższych miesiącach sytuacja się jeszcze pogorszy, no to oni to zobaczą na własne oczy. Czyli będą widzieli, że faktycznie coś złego się dzieje.

Pomimo oczywiście starań rządu, żeby się nie działo. Bo w to absolutnie wierzę, że rząd będzie starał się zrobić wszystko, żeby to hamowanie było jak najmniejsze.

No i w związku z tym pytanie, jak ta część - to może to jest 2 punkty procentowe, może to są 4 punkty procentowe - jak ta cześć zagłosuje?

Tych, którzy w innej sytuacji głosowaliby na PiS. I to może kluczowe w drugiej turze.

Dobrze, to w takim razie, co w takiej sytuacji gospodarczej może proponować prezydent Andrzej Duda?

No tak naprawdę niewiele. To jest jakby kolejny element... No na razie nie zaoferował nic, żeby było jasne.

No i kolejny raz zderzamy się w kampanii prezydenckiej - znaczy zderzymy się, bo jestem przekonany, że się zderzymy. Z obiecywaniem różnego rodzaju rozwiązań.

Co do których jednak prezydent sprawczy nie jest. Może proponować pewne rozwiązania, ale pamiętajmy o tym, że to nie są Stany Zjednoczone. Zresztą nawet w Stanach Zjednoczonych musi być zgoda kongresu i senatu.

Ale zawsze prezydent może powiedzieć, że on daje tylko sygnał i wiadomo, że większość, która stoi za jego plecami, musi się posłuchać.

Pytanie jest tylko, czy są pieniądze na to? Czy prezydent ma kasę? Oczywiście, że nie ma. Minister finansów ma kasę na realizowanie obietnic.

Oczywiście że nie ma. Natomiast musimy też jasno, jak rozumiem prezydent Duda jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, które póki co ma większość, chociaż już nie ma większości w Senacie.

Ale to jest przeszkoda, którą jak widać po ostatnich głosowaniach da się pokonać. I w związku z tym jak rozumiem, jeżeli będzie coś chciał realnie zaproponować.

Realnie, to znaczy coś takiego, co może być realizowane potem. No, to musi to robić w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością.

I w tym sensie może proponować rzeczy, które potem zobaczymy i które będą nas dotykały.

Natomiast ja mogę powiedzieć tak, jako ekonomista czego bym chciał, żeby prezydent Duda, czy każdy inny kandydat proponował w tej chwili.

Nie jestem wcale przekonany o tym, że to by było najlepsze dla jego wyniku wyborczego. Polska po tym okresie, nawet jeśli nie zgadzamy się do końca z tą ilością pieniędzy, które zostały wydane, które zostały wpompowane w naród.

Ja uważam, że przynajmniej część z tych pieniędzy trzeba było - trzeba się było podzielić jednak tym wzrostem. Trochę za bardzo, moim zdaniem, tym wzrostem się podzielono.

Szczególnie mam wątpliwości w stosunku do 500+ na pierwsze dziecko, ale zostawmy to. To już się stało.

Będziemy mieli tego konsekwencje oczywiście, bo te pieniądze będzie trzeba znajdywać co roku.

Natomiast tak, czy inaczej to na dzisiaj niestety się musi skończyć, bo już więcej możliwości nie mamy.

A kolejne lata, to muszą być lata inwestowania w gospodarkę. Czyli z tych haseł start-up'y, nowe, nowa gospodarka, gospodarka 4.0 - masa haseł.

Tu musi się zrodzić jakiś konkret. Ja się boję, że ten konkret nie zrodzi się w postaci programów państwowych.

Finansowania na przykład start-up'ów, tylko musimy stworzyć mechanizmy, żeby prywatny kapitał chciał takie rzeczy finansować, bo dzisiaj tych mechanizmów nie ma.