Unijny budżet. Mateusz Morawiecki proponuje trzy nowe podatki

Polski premier widziałby trzy nowe daniny na poziomie unijnym: podatek cyfrowy, od jednolitego rynku europejskiego i od śladu węglowego. - Nie zawsze zgadzam się z pomysłami premiera, ale biorąc pod uwagę bardzo mocne położenie nacisku na ekologię w Unii, to zwłaszcza ten ostatni podatek w kontekście Polski ma sens - mówił w programie "Money. To się liczy" ekonomista Marek Zuber. - Jeśli chodzi o kwestię opodatkowania działalności internetowej, to cały świat nad tym dyskutuje. I uważa, że nie jest to uczciwe i etyczne, żeby wielkie koncerny płaciły niewielkie podatki w krajach, w których generują zyski. Problem tylko w tym, czy jest to realne - dodał.