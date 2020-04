Wakacje kredytowe nie pomagają Polakom. Minister komentuje ruchy banków

- Nie można nakazać bankom, by zgodziły się na niepłacenie rat kredytów przez klientów przez 6 miesięcy - mówi w programie "Money. To Się Liczy" minister finansów Tadeusz Kościński. Odpowiada tym samym na zarzuty płynące z rynku, że banki zamiast wprowadzenia wakacji kredytowych zdecydowały się często przerzucić koszty kryzysu na klientów. - Za wcześnie na to, by stosować jakieś odgórne nakazy - mówi minister finansów. I podkreśla, że banki znacznie aktywniejsze będą wtedy, gdy otrzymają pieniądze chociażby z tarczy finansowej, proponowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. - Pamiętajmy, że banki muszą dbać o swoich klientów. Bo im zależy, by kredyty były na bieżąco spłacane - zwraca uwagę Kościński.