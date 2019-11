Wódka podrożeje najmocniej. "Żyjemy w jakimś matriksie"

- To jest niesamowite zaskoczenie. Tylko wybory się skończyły i trzy uderzenia w tak kluczowe obszary - mówi o pierwszych dniach nowej kadencji Marek Jakubiak. Chodzi mu głównie o wzrost akcyzy na alkohol i papierosy. Były poseł w programie "Money. To Się Liczy" zauważył, że wbrew pozorom Polacy nie odczują podwyżek. - Nikt nie będzie aż tak narzekał, bo zaraz narazi się na kontrę: to nie pij, to nie pal, będziesz zdrowszy - podkreśla Marek Jakubiak.