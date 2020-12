Brexit. Przesyłka z Wielkiej Brytanii. "Trzeba będzie zapłacić podatek"

- Każdy przepływ towarów – poza określonymi limitami – podlega obowiązkom celnym. Oznacza to, że konsumenci będą musieli zapłacić cła i podatki jeśli będą chcieli importować towary. Jeśli chodzi o zwolnienia z cła mamy to reżim małych przesyłek, które są zwolnione z opłaty w wysokości do 150 euro, jeśli chodzi o podatek VAT takie przesyłki są zwolnione do wysokości 22 euro. Jeśli jednak transakcja jest dokonywana na drodze zamówienia wysyłkowego, to nawet wtedy ten podatek musiałby zostać zapłacony. Porozumienie ws. brexitu może jedynie wprowadzić brak stawek celnych, ale formalności celne pozostaną - mówił w programie "Money. To się liczy" Grzegorz Kozłowski, dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.