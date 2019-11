Mały TSUE to "dużo poważniejszy problem". Banki będą oddawać pieniądze

– Banki oddadzą pieniądze i to się stanie automatycznie od 11 września, ale jest problem ze sprawami sprzed tego dnia – mówi w programie "Money. To się liczy" Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. 11 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który rozwiał wątpliwości co do konieczności zwrotu przez kredytodawcę części kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty — zwrot ten powinien być proporcjonalny do faktycznego dnia spłaty zobowiązania.