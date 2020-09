Podatek bankowy do zniesienia? "To pomoże całej gospodarce"

Podatek bankowy zostanie zmieniony, a nawet zniesiony, by przytrzymać zagraniczne banki w Polsce? - Należy wykorzystać potencjał, który jest w sektorze bankowym. Jeśli na przykład znieślibyśmy podatek bankowy do kredytów udzielanych od początku pandemii, wtedy moglibyśmy oczekiwać większej aktywności kredytowej. Tego nie mamy, dlatego uważamy, że zniesienie podatku bankowego mogłoby towarzyszyć na przykład akcji kredytowej kierowanej na ochronę środowiska naturalnego, na unowocześnienie energetyki - to jest przecież nam wszystkim potrzebne - powiedział w programie "Money. To się liczy" Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. - Te działania spowodowałyby uaktywnienie sektora bankowego, bo my - jako banki - odpowiadamy za ok. 3/4 kredytowania polskiej gospodarki. Rynek kapitałowy nie odgrywa takiej roli, firmy z tego sektora czy ubezpieczeniowe nie finansują polskiej gospodarki. O ile sektor bankowy będzie w stanie dynamicznie rozwijać akcję...

