Świat uzależnił się od Chin. Pandemia może to zmienić

- Wierzę, że świat zmądrzeje - tak o gospodarczym układzie sił na świecie mówi w programie "Money. To się liczy" Zbigniew Jakubas, właściciel Multico i jeden z najbogatszych Polaków. Jego zdaniem przez ostatnie lata świat zbyt mocno uzależnił się od Chin, co udało się dostrzec dopiero w czasie pandemii koronawirusa. - Mam nadzieję, że świat się obudzi i zacznie być lansowana lokalna produkcja. Czy to w Europie czy w Stanach Zjednoczonych - mówi biznesmen. Gość programu "Money. To się liczy" dodaje jednocześnie, że brak jakiejkolwiek reakcji doprowadzi do większych problemów. W efekcie bez Chin żadna dziedzina gospodarki w żadnym kraju nie będzie mogła się obejść.